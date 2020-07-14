محمد بن مسعود - الدمام - تغريم المخالف 100 جنيه إسترليني فرضت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، ارتداء أقنعة الوجه داخل أماكن التسوق ابتداءً من يوم 24 يوليو الجاري. وبين وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الخطوة تأتي في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد مجدداً، وتوفير أكبر قدر من الثقة والأمان للشعب وللعاملين في مختلف الأسواق. وأضاف "هانكوك" أنه سيجري فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى مئة جنيه إسترليني على جميع من يخالفون اللائحة الجديدة. 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 09:57 PM Advertisements تغريم المخالف 100 جنيه إسترليني بريطانيا تفرض ارتداء الكمامة في أماكن التسوق بريطانيا تفرض ارتداء الكمامة في أماكن التسوق فرضت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، ارتداء أقنعة الوجه داخل أماكن التسوق ابتداءً من يوم 24 يوليو الجاري. وبين وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الخطوة تأتي في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد مجدداً، وتوفير أكبر قدر من الثقة والأمان للشعب وللعاملين في مختلف الأسواق. وأضاف "هانكوك" أنه سيجري فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى مئة جنيه إسترليني على جميع من يخالفون اللائحة الجديدة. الكلمات المفتاحية ، بريطانيا تفرض ارتداء الكمامة في أماكن التسوق ،

المصدر : الخليج 365

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