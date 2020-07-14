محمد بن مسعود - الدمام - انتخب الصيدلي أول إبراهيم عبدالعزيز الزعاقي للدورة الثانية للمجلس بحضور مؤسسي جمعية ساعد ولجنة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نائباً لرئيس جمعية ساعد الخيرية لمرضى التصلب اللويحي المتعدد لمدة أربع سنوات. و" الزعاقي " من الكفاءات الوطنية في مجال مهنة الصيدلة وهو حاصل على درجة الماجستير في الكيمياء الصيدلية من جامعة الملك سعود بالرياض، وهو عضو لجنة النظر في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة وعضو اللجنة الهيئة الصحية الشرعية الطبية للنظر في مخالفات المستشفيات العسكرية. 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 09:51 PM Advertisements "الزعاقي" نائباً لرئيس جمعية ساعد للتصلب اللويحي "الزعاقي" نائباً لرئيس جمعية ساعد للتصلب اللويحي انتخب الصيدلي أول إبراهيم عبدالعزيز الزعاقي للدورة الثانية للمجلس بحضور مؤسسي جمعية ساعد ولجنة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نائباً لرئيس جمعية ساعد الخيرية لمرضى التصلب اللويحي المتعدد لمدة أربع سنوات. و" الزعاقي " من الكفاءات الوطنية في مجال مهنة الصيدلة وهو حاصل على درجة الماجستير في الكيمياء الصيدلية من جامعة الملك سعود بالرياض، وهو عضو لجنة النظر في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة وعضو اللجنة الهيئة الصحية الشرعية الطبية للنظر في مخالفات المستشفيات العسكرية. الكلمات المفتاحية ، "الزعاقي" نائباً لرئيس جمعية ساعد للتصلب اللويحي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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