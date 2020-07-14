، "كورونا" يصيب 1.979 باكستانيًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 50 ،

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سجلت باكستان 1.979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة.
وبيّن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم (الثلاثاء)؛ أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 253.603 حالات، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5.320 حالة وفاة.
وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 170.656 شخصًا، وتوجد 2.151 حالة في وضع حرج.
"كورونا" يصيب 1.979 باكستانيًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 50وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-14
سجلت باكستان 1.979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة.
وبيّن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم (الثلاثاء)؛ أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 253.603 حالات، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5.320 حالة وفاة.
وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 170.656 شخصًا، وتوجد 2.151 حالة في وضع حرج.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:37 PM
عدد المرضى بالفيروس بلغ 253.603
سجلت باكستان 1.979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة.
وبيّن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم (الثلاثاء)؛ أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 253.603 حالات، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5.320 حالة وفاة.
وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 170.656 شخصًا، وتوجد 2.151 حالة في وضع حرج.
، "كورونا" يصيب 1.979 باكستانيًّا جديدًا.. ويسلب الحياة من 50 ،
المصدر : الخليج 365
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