محمد بن مسعود - الدمام - تلتها مدينة عرعر بـ9 حالات فيما سجَّلت طريف ومحافظة العويقيلة حالة واحدة سجَّلت محافظة رفحاء اليوم الثلاثاء أعلى رقم في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة الحدود الشمالية؛ إذ بلغت 21 حالة. وقد تلتها مدينة عرعر بـ9 حالات، فيما سجَّلت مدينة طريف ومحافظة العويقيلة حالة واحدة. وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في محافظة رفحاء منذ بدء الجائحة 118 حالة، منها 44 حالة تعافٍ، و73 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة. 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 09:43 PM تلتها مدينة عرعر بـ9 حالات فيما سجَّلت طريف ومحافظة العويقيلة حالة واحدة Advertisements بـ 118 حالة.. رفحاء تسجِّل أعلى نسبة إصابة بـ"كورونا" على مستوى "الشمالية" بـ 118 حالة.. رفحاء تسجِّل أعلى نسبة إصابة بـ"كورونا" على مستوى "الشمالية" سجَّلت محافظة رفحاء اليوم الثلاثاء أعلى رقم في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة الحدود الشمالية؛ إذ بلغت 21 حالة. وقد تلتها مدينة عرعر بـ9 حالات، فيما سجَّلت مدينة طريف ومحافظة العويقيلة حالة واحدة. وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في محافظة رفحاء منذ بدء الجائحة 118 حالة، منها 44 حالة تعافٍ، و73 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة. الكلمات المفتاحية ، بـ 118 حالة.. رفحاء تسجِّل أعلى نسبة إصابة بـ"كورونا" على مستوى "الشمالية" ،

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