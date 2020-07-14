شكرا لقرائتكم خبر عن 160 ألف مراجع لـ«ولادة» المدينة في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن الإحصائيات الصادرة من قسم الإحصاء بالمستشفى أظهرت أن قسم الطوارئ استقبل 90456 حالة خلال النصف الأول لعام 2020 م.
كما استفاد 69792 مراجعا من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الخارجية في عديد من التخصصات الطبية، كما عمل 5203 عمليات جراحية عامة، وعمل 563702 من الفحوص المخبرية، وقام قسم الأشعة بعمل 35799 صورة أشعة.
وبلغ إجمالي المرضى المنومين 16517 كما أجري 2348 ولادة قيصرية و 4765 ولادة طبيعية , وبلغ إجمالي المواليد بلغ 7113 طفلا وطفلة.
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