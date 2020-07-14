شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست" تطلق هاكاثون الابتكار في الشؤون الحكومية والأمن والان نبدء بالتفاصيل

افتتح سليمان الثنيان، نائب رئيس كاوست للشؤون الحكومية، صباح اليوم الثلاثاء هاكاثون الابتكار، وبث الثنيان كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن ترحيبه بالضيوف وأهمية هذا الهاكاثون لكاوست وموظفيها خاصة العاملين في إدارة العلاقات الحكومية والأمن ، مشجعاً المشاركين من موظفي قسم الشؤون الحكومية والأمن على توليد الأفكار الابداعية لتحسين الخدمات الجامعية من خلال اكتشاف التحديات وتوفير حلول مبتكرة تساعد في تطوير القسمين.

وأكد الثنيان ريادة كاوست في مجال الابتكار والإبداع والتطوير، حيث أنشئت الجامعة لتكون بيتاً للحكمة ومنارة للعلم، مشيراً إلى تسخير كل الإمكانيات في ظل دعم حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم.

وقال الثنيان إن برنامج الابتكار بدأ قبل ٤ سنوات بفكرة استقبال أفكار وملاحظات جميع موظفي إدارة الشؤون الحكومية منذ ٢٠١٦ وقد تم الاستمرار في تطوير البرنامج حتى وصلنا لفكرة هذا الهاكاثون الذي لن يكون الأخير، مؤكداً أنه بتطور العاملين وتطور البرامج الداعمة لهم سيستمر التطوير في إدارة الأمن والشؤون الحكومية.