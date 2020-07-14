قصة اقتراب المشترى من الأرض

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث الفلكي ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن اقتراب كوكب المشترى من الأرض، اليوم الثلاثاء.

وقال في حديثه إلى “العربية نت”: “يصل كوكب المشترى اليوم لنقطة التقابل مع الأرض، فتتوسط الأرض بين كوكب المشترى والشمس، وهذه الظاهرة الفلكية تحدث سنويًّا للكواكب التي يكون مدارها أبعد من مدار الأرض مثل المريخ والمشترى وزحل ونبتون وأورانوس.

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وأضاف: تعد ظاهرة التقابل من أفضل الأوقات لرصد الكواكب، حيث تكون مشرقة طوال الليل، وتكون في أقرب مسافة عن الأرض مما يمكن الراصدين والمصورين من التقاط أفضل الصور لها.

كما تابع: “ستكون المسافة بين الأرض والمشترى لحظة التقابل 621 مليون كيلومتر، وهي أقرب مسافة بين الكوكبين خلال العام، ويعد المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وهو من الكواكب الغازية، ويشتهر كوكب المشترى بالبقعة الحمراء العظيمة وهي تعتبر أكبر إعصار في المجموعة الشمسية حجمًا وعمرًا، فهذا الإعصار يمكن وضع كوكبين مثل الأرض وهو مستمر منذ ابتكار التلسكوبات قبل 300 عام.

وأكد بإمكانية رؤية كوكب المشترى بالعين المجردة كجرم أبيض لامع يظهر بعد غروب الشمس، ويتحرك في السماء مائلًا جهة الجنوب حتى يغرب في الفجر، بينما بتلسكوب صغير ومتوسط ممكن رؤيته مع أربعة من أكبر أقماره.

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