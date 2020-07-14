2020-07-14

خدمات جديدة على منصة اعتماد منها اطلاع الموظف على بيانات الراتب ومستحقاته

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة المالية أن منتج (خدمات الميزانية) عبر منصة اعتماد يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويشمل ذلك المناقلات والتعزيز والاستعلام على بنود الميزانية.

ولفتت إلى أن سوق اعتماد يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) عبر المنصة ويقدم قوائم من السلع والخدمات بأسعار موحدة من خلال الاتفاقيات الإطارية، كما يمكن منتج المطالبات المالية القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من تقديم المطالبات المالية إلى الجهات الحكومية من خلال منصة اعتماد، واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونيًّا، على أن يتم تفعيل ذلك بشكل تدريجي.

وبحسب منصة اعتماد على موقع تويتر، يوفر منتج خدمات التكامل الربط الإلكتروني مع العقود والتعميدات والمطالبات المالية وأوامر الدفع بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة #اعتماد من خلال قناة التكامل الحكومية لدى برنامج (يسّر)، ويُمكّن منتج التقارير والمؤشرات الجهات الحكومية من استخدام قدرات ذكاء الأعمال للحصول على البيانات والتقارير ودعم اتخاذ القرار، كما يساعد في تحليل الأداء ومراقبة المؤشرات وتطوير المتابعة والتخطيط المالي.

منتج أوامر الإركاب:

فيما يقدم منتج أوامر الإركاب خدمات إدارة عمليات أوامر الإركاب من خلال منصة اعتماد، حيث يستطيع الموظف الحكومي تحديد وجهات السفر واختيار الرحلة المناسبة وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني بالربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

ويوفر منتج الضمان البنكي خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص (المقاولين والموردين) وربطها مع المنافسات والمشتريات الحكومية، كما يوفر خاصية التعديل والإلغاء إلكترونيًّا من خلال الربط المباشر مع القطاع المالي والمصرفي.

بيانات الراتب:

ويمكن للموظف الحكومي الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد، كما يتيح منتج بيانات اعتماد للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) توفير خيار الاستعلام للقطاع المالي والمصرفي عن البيانات المتعلقة بالمنافسات والعقود الحكومية وحالة المطالبات المالية، للحصول على الخدمات المصرفية.

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وأيضًا يوفر منتج إدارة الاستقطاعات خيار الاستقطاع المركزي للمستحقات من خلال منصة اعتماد، والتحويل بشكل مباشر للجهات المستفيدة مثل مؤسسات التقاعد والبنوك والصناديق الحكومية وغيرها، ويُمكّن منتج التمويل وبيع المستحقات القطاع الخاص (المقاولين والموردين) والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل وبيع المستحقات المالية من القطاع المالي والمصرفي من خلال المنصة.

مزاد اعتماد:

في سياق متصل، يساهم منتج مزاد اعتماد في إدارة عملية بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الإلكترونية، ويستهدف رفع مستوى التنافسية بين المستفيدين الراغبين بالشراء.

ويمكن التعرف على منتجات اعتماد الجديدة من خلال الاطلاع على الدليل الذي يتضمن تعريف بالمنتجات وخدماتها ومزاياها والأثر المتوقع منها، وللاطلاع اضغط على الرابط التالي هنا

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