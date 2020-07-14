صورة ولي العهد .. ابتسامة الأمل والتفاؤل من قائد ملهم

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

حازت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والابتسامة تعلو محياه على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبثت الأمل والتفاؤل .

الصورة نشرها المصور بندر الجلعود عبر حسابه في “تويتر”، وعلق عليها بقوله “صباح السعادة”.

وحازت صورة ولي العهد على آلاف التعليقات والتغريدات وإعادة التغريد بعد نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلقت سارة العمري على التغريدة بقولها :

يا حيّ صبح أشرقت فيه شمسين

بوجه أبو سلمان يا حيّ ذا العين

رحب بك الشعب السعودي ملايين

وأصبح صباحه خير والنور نورين

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وتفاعلت أمل مع الصورة بقولها “أجمل صورة .. للقائد الملهم”.

وقال مشعل عبدالعزيز المذن “صباح الورد.. الصورة جميلة والابتسامة أجمل جعل ربي يطول في عمرك ويحفظك وتستمر في العطاء صاحب السمو الملكي وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

وقال عمر بن متعب الطيار “أرى في وجهك نور الصباح يزداد نوراً.. وعبق التفاؤل بين الأشجار حبا وسرورًا.. أدام الله عزكم وسروركم وبهجتكم”.

وعلق صاحب حساب الصقر العربي الجزائري بقوله “من الجزائر حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ونسأل الله ان يوفقهما لخدمة الإسلام و المسلمين”.

وغرد محمد آل بهيش الشهري بقوله “نسأل الله أن يحفظه من كل شر ومكروه وسوء، وأن يطيل عمره سنوات عديدة وأعمار مديدة لإنجاز ماتقدم به من رؤية وحلم لرفعة الوطن والمواطن. وسنكون شهداء الله في أرضه على ما أسهم به من عمل متواصل لتحقيق ذلك. وأن يديم نعمة الأمن على المملكة ويرعاها بعينه التي لا تنام”.

وقال منصور الـشمري معلقا على الصورة : “”صباح النور والسرور”.

وغرد محمد العنزي “أجمل صباح في صورة تجعل الصيف ربيع،، حفظ الله سموه وسدد رأيه وبارك عمله.

شكراً بندر لصورة تقول لنا مستقبلكم مشرقاً بإذن الله وتوفيقه”.

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