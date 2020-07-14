بدء القبول الموحد للطالبات في جامعات الرياض غدًا

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ بوابة القبول الموحد للجامعات الحكومية في الرياض اعتبارًا من يوم الغد، استقبال طلبات قبول الطالبات في مدينة الرياض (هنا).

جدول القبول في جامعات الرياض

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض أعلنت أمس موعد بدء التقديم على القبول في جامعات الرياض عبر بوابتي قبول الطلاب والطالبات.

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وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

مواعيد قبول الطلاب والطالبات

بدأ التقديم على بوابة القبول يوم الثلاثاء (23/11/1441هـ) فيما سيتم إغلاق البوابة يوم الاثنين (29/11/1441هـ).

أما مواعيد قبول الطالبات على النحو الآتي:

بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (24/11/1441هـ).

إغلاق البوابة يوم الثلاثاء (30/11/1441هـ).

وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد:

بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (هنا) أما بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (هنا).

ودعت اللجنة الطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد القبول.

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