شكرا لقرائتكم إغلاق 3 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في بلقرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-14 إغلاق 3 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في بلقرن ضمن جولة رقابية لقسم صحة البيئة في بلدية المحافظة متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بلقرن أغلقت بلدية محافظة بلقرن ثلاثة محلات تجارية، خلال جولة رقابية قام بها قسم صحة البيئة على المراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات وحلقات الخضار والفواكه. وأوضح رئيس البلدية، أحمد بن عوض الباقي، أنه وضمن إجراءات البلدية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، كثف قسم صحة البيئة من جولاتهم الرقابية، حيث أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وإنذار المخالفين ومجازاتهم عليها، حسب الأنظمة واللوائح، وإغلاق ثلاثة محلات؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية. Advertisements



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