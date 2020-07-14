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الفلقي وآل منشط يستقبلان لجنة خلية العناية بأسر الشهداء في الجنوبية
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
استقبل محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء، العميد الركن سعيد بن علي الهاجري رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية والعقيد الركن عبدالله احمد الشهري مساعد رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالجنوبية، حيث تم تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لبعض ذوي وأبناء الشهداء بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة يحيى بن محمد العاصمي، حيث أكد الفلقي أن القيادة حريصة كل الحرص على ذوي الشهداء في ظل المتابعة المستمرة من لدن أمير منطقة عسير تركي بن طلال.
وأكد ذوو الشهداء أن هذا الوفاء ليس بمستغرب على القيادة الرشيدة، معربين عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الشهداء.
وكيل محافظ بارق يستقبل لجنة خلية العناية:
كما استقبل وكيل محافظ بارق، إبراهيم عامر آل منشط، في مكتبه صباح اليوم، لجنة خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين والمفقودين، ممثلة في رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين والمفقودين ومساعد رئيس الخلية العقيد الشهري، حيث تم تسليم ذوي الشهداء المعنيين وسام الملك عبدالعرير من الدرجة الثالثة لذوي الجندي مترك بن ظافر حسن آل مطير والعريف إبراهيم علي محمد آل حمادي والجندي أول جابر عبدالله علي الشهري والوكيل رقيب حسن مرعي علي الشهري والجندي أول أحمد عمر أحمد عسيري.
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