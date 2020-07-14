السعودية | حساب المواطن يوضح بالخطوات كيفية تحديث البيانات

أعلن حساب المواطن في الآونة الأخيرة انه تم إيداع الدفعة ٣٢ لشهر يوليو ولكن يوجد الكثير من المواطنين لم يحصلوا على الدعم المقرر لهم، وأكد حساب المواطن إن على جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على الدعم وكانت النتيجة غير مؤهل أن يقوموا بتحديث البيانات المدخلة وإضافة التابعين.

ماهي البيانات التي يمكن تحديثها

أوضح حساب المواطن أن لابد من تحديث بعض البيانات حتى تتمكن من الحصول على الدعم المستحق، وهي :

تحديث بيانات العنوان بالعنوان الحالي الذي يقيم فيه المستفيد. إضافة التابعين وكتابة بيانات التابعين . توضيح قيمة الدخل الشهري للأسرة أو أي حساب بنكي. لابد من التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخاله.

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كيف يتم تحديث البيانات بحساب المواطن

أجاب حساب المواطن على تساؤلات المواطنين حول كيفية تحديث البيانات، بإنه يمكن تحديث البيانات عن طريق رقم الهوية من خلال عدة خطوات يجب اتباعها :

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم قم بالضغط على أيقونة (تفاصيل حساب المواطن).

ثم اختر منها (تحديث البيانات ) .

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

بعد الإنتهاء من كتابة البيانات اضغط على التالي للانتقال للصفحة التالية.

تعرف على الأوراق المطلوبة.

حيث أوضح حساب المواطن إنه لن يتم صرف المستحقات المالية إذا لم يتم تحديث البيانات وتقديم الأوراق لإثبات استقلاليته .

ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية

عقد إيجار موحد بإسم المتقدم بالطلب. . إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات. صك ملكية السكن. فاتورة الكهرباء.

وفي حالة عدم توافر كل الأوراق السابقة يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة وليس فرد مستقل بذاته.