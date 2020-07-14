السعودية | شرح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء (المملكة العربية السعودية) برقم…

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول فاتورة الكهرباء، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية من خلال الشركة السعودية للكهرباء، فقد انتشرت شائعات منذ مدة عن زيادة فواتير الكهرباء خلال الفترة القادمة بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية بسبب جائحة وباء كورونا، ولكن أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن ما تم تداوله عن زيادة فواتير الكهرباء لا أساس لصحته، وأشارت إلى أن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء تتم من خلال موقعها الرسمي، بالإضافة إلى إمكانية سداد فاتورة الكهرباء على مراحل من خلال خدمة الفاتورة الثابتة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية:

يستعلم المواطن في المملكة العربية السعودية عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الهوية أو رقم العداد، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، حيث يزداد هذا الشره عمليات البحث حول فواتير الكهرباء لسداد قيمة الفاتورة لشهر يوليو.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

الدخول على الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

كتابة رقم الحساب الذي تم إدخاله سابقاً

كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح كما هو موضح بالصورة .

الضغط على أيقونة عرض

تظهر الفاتورة بشكل تلقائي وبها كمية الاستهلاك.

فاتورة الكهرباء برقم الحسابومن الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء قد نبهت على المواطنين أنه في حالة صعوبة السداد نظراً للظروف الحالية، يمكن الشداد من خلال سداد قيمة الفاتورة الثابتة وهي دفع مبلغ ثابت كل شهر يتم تحديده من قبل الشركة، وبعد سداد قيمة الفاتورة طباعة الفاتورة والاحتفاظ بها.