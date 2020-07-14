السعودية | المؤسسة العامة للتقاعد تعلن موعد صرف معاشات المتقاعدين شهر يوليو

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد صرف المعاشات للمتقاعدين، حيث يتم صرف المعاشات التقاعدية وفقاً للتقويم الميلادي خاصة بعد إصدار الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز” بتوحيد موعد صرف المعاشات للمتقاعدين، علماً بأنه كان يتم الصرف في السابق وفقاً للتقويم الشمسي ثم التقويم الهجري، فتعرض هذا القرار للاعتراض من قبل المواطنين حتى تم الاتفاق على الصرف وفقاً للتقويم الميلادي، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا موعد صرف المعاشات التقاعدية وخدمات التقاعد التي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة منها.

موعد صرف معاشات التقاعد شهر يوليو:

أعلن العاهل السعودي أنه يتم صرف المعاشات في اليوم الموافق 25 من كل شهر ميلادي، ويتم التقديم والتأخير في موعد الصرف إذا صادف أجازة رسمية، أي أنه إذا كان موعد الصرف في يوم الجمعة يتم تقديم الموعد إلى يوم الخميس، وفي حالة أن موعد الصرف وافق يوم السبت يتم تأجيل الصرف إلى يوم الأحد، وفي حالة تغيير موعد الصرف بسبب ظروف قهرية يتم الإعلان عنها مسبقاً.

خدمات المؤسسة العامة للتقاعد:

تتميز المؤسسة بإتاحة عدد من الخدمات التي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة منها، ومن خلال هذا المقال نعرض الخدمات التي يمكن الاستفادة منها والخدمة الأخيرة التي تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية عبر موقع “تويتر”، وهذه الخدمات هي:

حجز موعد

تغيير حالة المستفيد

إخطار العودة إلى العمل

حاسبة المعاش التقاعدي

خدمة تظلم

بيانات المستفيدين

ضم خدمة حكومي

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الاستعلام عن المعاش التقاعدي:

ومن الجدير بالذكر أنه يتم الاستعلام عن معاش التقاعد للمواطن المستفيد من خلال رابط المؤسسة العامة للتقاعد، وبمجرد إيداع دعم المعاشات في الحسابات البنكية يتم استخدام خدمة حاسبة المعاش التقاعدي.

خدمة تقديم تظلم:

تتيح هذه الخدمة فرصة تقديم طلب التظلم على إيداع المعاش في الحساب البنكي، وخاصة على القرارات الصادرة من المؤسسة في مجال تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونعرض خطوات استخدام خدمة تظلم.

خطوات خدمة تقديم تظلم:

الدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد

الدخول على الخدمات الإلكترونية

اختيار خدمة تقديم تظلم

الإطلاع على التعليمات ثم النقر على تقديم طلب تظلم.

الموافقة على الشروط بعد الإطلاع عليها

الضغط على أيقونة متابعة

إضافة محتوى طلب التظلم.

إدخال رقم الهاتف

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

تغيير حالة المستفيد:

تتيح هذه الخدمة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالتك، وضرورة التأكد من صحة الإبلاغ من خلال طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، كما تساهم هذه الخدمة في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثتهم لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري للمعاشات.

خطوات الخدمة: