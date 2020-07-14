السعودية | حساب المواطن يستقبل طلبات اعتراض الدفعة 32 شهر يوليو

أعلن حساب المواطن منذ ساعات قليلة من خلال صفحته عبر “تويتر” عن بدء استقبال طلبات الاعتراض، بعد أن شهد دعم هذا الشهر العديد من التساؤلات من قبل المواطنين المستفيدين خاصة بعد إتمام عملية الإيداع، علماً بأن العديد من المواطنين وجدوا عدم نزول الدعم في الحساب، وهذا ما زاد الأمر سوءً خاصة هناك بعض الأسر التي تعتمد على حساب المواطن كمصدر دخل ثابت، وجاء رد حساب المواطن على ضرورة التأكد من الحساب البنكي وتقديم طلب اعتراض عند فتح الخدمة.

تقديم طلبات الاعتراض:

أقبل عدد من المواطنين اليوم على حساب المواطن عقب فتح باب تقديم طلبات الاعتراض، فأكد حساب المواطن أنه عند تقديم طلبات الاعتراض ضرورة التأكد من بيانات المواطن السعودي المستفيد، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة التي تثبت صحة أقوالهم بالإضافة إلى ضرورة إرفاق بيان بكشف الحساب من البنك، وصك للمنزل.

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تفاصيل الدفعة 32 شهر يوليو 2020

تم إيداع دعم الدفعة 32 شهر يوليو في الحسابات البنكية للمستفيدين في تمام الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 9 من شهر يوليو، حيث تم إيداع إجمالي مبالغ دعم المستحقين حوالي 1.7 مليار ريال سعودي، وقد وصل نسبة مستفيدي الدعم حوالي 78%، أي ما يعادل 10.7 مستفيد ومتابع، ووصل إجمالي تعويضات الدفعات السابقة حوالي 18.7 مليون ريال سعودي.

الاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن:

يتم الاستعلام من قبل المواطن المستفيد حول حساب المواطن ونتائج الأهلية التي يتم صدورها قبل إيداع دعم الدفعة الجديد، التي من المفترض لها أن يتم صرفها في اليوم الموافق 10 من شهر أغسطس، حيث يتم الاستعلام من قبل رابط حساب المواطن الرئيسي.

موعد صرف دعم الدفعة 33 شهر أغسطس:

يتم صرف دعم حساب المواطن في اليوم المحدد له من قبل البرنامج تبعاً لأوامر الملك السعودي، وأكد على ضرورة توافر الشروط الخاصة لإتمام عملية الصرف، حيث يتم صرف دفعة 33 من شهر أغسطس في اليوم الموافق 10 ميلادي.