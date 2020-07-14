السعودية | بدء استقبال طلبات الاعتراض للمواطنين في حساب المواطن للدفعة ٣٢

أعلن حساب المواطن اليوم الثلاثاء عبر الموقع الرسمي له على “تويتر” بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الاستحقاق للدعم للدفعة ٣٢ لشهر يوليو وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن .

تفاصيل إيداع الدفعة ٣٢ لشهر يوليو

كان قد أوضح حساب المواطن إنه إجمالي ما تم إيداعها للدفعة ٣٢ لشهر يوليو حوالي ١٠٧ مليار ريال سعودي لما يقرب من ١٠.٧ مليون مستفيد وتابع يشملهم الدعم لشهر يوليو من حساب المواطن.

كما أوضح إن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على الدعم لهذا الشهر حوالي ٧٨% من إجمالي عدد المستفيدين والتابعين لحساب المواطن، أما عن مبلغ التعويضات تبلغ حوالي ١٨.٧ مليون ريال سعودي تعويضات عن الدفعات السابقة.

Advertisements

طريقة تقديم طلب اعتراض على عدم الاستحقاق

أكد حساب المواطن إنه يمكن للمواطنين الذين لم يتم صرف الدعم لهم وكانت النتيجة غير مؤهل تقديم طلب اعتراض من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن ، حيث يمكنك تقديم طلب الاعتراض لعدم الأهلية خلال ٣ شهور بعد صدور النتيجة الأهلية، ويمكن معرفة نتيجة الاعتراض من خلال إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال أو عن طريق البريد الإلكتروني .

رد حساب المواطن على سؤال

أحد المواطنين “بياناته كاملة ولكنه غير مؤهل للحصول على دعم البرنامج” .

وكان الرد على تويتر من خلال “خدمة المستفيدين”: “إنه في حالة كان الشخص غير مؤهل يمكنه مراجعة حسابه في البوابة الإلكترونية ومعرفة سبب عدم الأهلية عن طريق الضغط على أيقونة (دراسة الأهلية) وتحديث البيانات وتقديم إعتراض في مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ صدور نتيجة الأهلية” .