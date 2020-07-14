، رازفان: مع الهلال حققت الأفضل.. لا أفكر في الرحيل حاليًّا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، الروماني رازفان لوشيسكو؛ اعتزازه بمسيرته الحالية مع الهلال، التي جعلته ضمن أفضل 10 مدربين في العالم بالأرقام والإحصاءات.
وقال لوشيسكو في مقابلة مع موقع "سبورتيفا" الروماني، الاثنين: "بالتأكيد لدي شغف التدريب في بلادي، لكن كلما كنت أدرب في مستويات مرتفعة فإنني لن أعود في الفترة الراهنة".
وأضاف المدرب: "مع باوك حققت إنجازات مهمة، وفزت مؤخراً مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، ليتم وضعي مع أفضل 10 مدربين في العالم وفق الإحصاءات، جنبًا لجنب مع الأسماء الكبيرة في عالم التدريب".
واعترف رازفان بأن هناك شائعات تتحدث حول إمكانية تدريبه فريق كلوج الروماني، لكنه يحترم مدربه وطريقته ولا يفكر إطلاقاً في العودة خلال الموسم المقبل.
رازفان: مع الهلال حققت الأفضل.. لا أفكر في الرحيل حاليًّاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-14
أكد المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، الروماني رازفان لوشيسكو؛ اعتزازه بمسيرته الحالية مع الهلال، التي جعلته ضمن أفضل 10 مدربين في العالم بالأرقام والإحصاءات.
وقال لوشيسكو في مقابلة مع موقع "سبورتيفا" الروماني، الاثنين: "بالتأكيد لدي شغف التدريب في بلادي، لكن كلما كنت أدرب في مستويات مرتفعة فإنني لن أعود في الفترة الراهنة".
وأضاف المدرب: "مع باوك حققت إنجازات مهمة، وفزت مؤخراً مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، ليتم وضعي مع أفضل 10 مدربين في العالم وفق الإحصاءات، جنبًا لجنب مع الأسماء الكبيرة في عالم التدريب".
واعترف رازفان بأن هناك شائعات تتحدث حول إمكانية تدريبه فريق كلوج الروماني، لكنه يحترم مدربه وطريقته ولا يفكر إطلاقاً في العودة خلال الموسم المقبل.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
07:20 PM
بعد اختياره ضمن أفضل 10 مدربين في العالم
أكد المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، الروماني رازفان لوشيسكو؛ اعتزازه بمسيرته الحالية مع الهلال، التي جعلته ضمن أفضل 10 مدربين في العالم بالأرقام والإحصاءات.
وقال لوشيسكو في مقابلة مع موقع "سبورتيفا" الروماني، الاثنين: "بالتأكيد لدي شغف التدريب في بلادي، لكن كلما كنت أدرب في مستويات مرتفعة فإنني لن أعود في الفترة الراهنة".
وأضاف المدرب: "مع باوك حققت إنجازات مهمة، وفزت مؤخراً مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، ليتم وضعي مع أفضل 10 مدربين في العالم وفق الإحصاءات، جنبًا لجنب مع الأسماء الكبيرة في عالم التدريب".
واعترف رازفان بأن هناك شائعات تتحدث حول إمكانية تدريبه فريق كلوج الروماني، لكنه يحترم مدربه وطريقته ولا يفكر إطلاقاً في العودة خلال الموسم المقبل.
، رازفان: مع الهلال حققت الأفضل.. لا أفكر في الرحيل حاليًّا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رازفان: مع الهلال حققت الأفضل.. لا أفكر في الرحيل حاليًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.