، الأكبر منذُ بدء الجائحة.. 453 حالة تعافٍ من كورونا بالطائف والإجمالي يصل لـ5632 ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت 97 إصابة جديدة ووفاة واحدة

سجلت الطائف رقمّا مرتفعًا في عدد حالات التعافي، يعتبر هو الأكبر لها منذ بدء جائحة كورونا، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سُجلت 453 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي 5632 حالة تعاف من فيروس كورونا، حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

ولا زالت تُسجل المحافظة أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضًا بـ97 إصابة جديدة، بإجمالي بلغ 8019 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء.

في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 51 حالة وفاة، وفي المُقابل لا زال 2336 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

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