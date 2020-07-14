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اندلع حريق ضخم اليوم الثلاثاء إثر كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي في مصر؛ وتصاعد الدخان في سماء العاصمة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
وأضافت بأن كسر ماسورة المواد البترولية تسبب في ظهور كثافات مرورية في الطريق القادم من مدينة السلام وصولاً إلى مدينة العبور.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:25 PM
نجم عن انكسار ماسورة مواد بتروليةحريق هائل يخلف سُحبًا داكنة في سماء العاصمة المصرية
اندلع حريق ضخم اليوم الثلاثاء إثر كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي في مصر؛ وتصاعد الدخان في سماء العاصمة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
وأضافت بأن كسر ماسورة المواد البترولية تسبب في ظهور كثافات مرورية في الطريق القادم من مدينة السلام وصولاً إلى مدينة العبور.
، حريق هائل يخلف سُحبًا داكنة في سماء العاصمة المصرية ،
المصدر : الخليج 365
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