، سلطنة عُمان تبدأ السماح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخضوع للحجر الصحي عند العودة

تبدأ سلطنة عُمان السماح لمواطنيها بالسفر للخارج، لكن بعد تقديم طلب للسلطات بذلك، والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم، بحسب ما ذكر التلفزيون العماني اليوم الثلاثاء.

وأوضح التلفزيون على صفحته على "تويتر" أن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتَي ظفار ومصيرة، دون أن تحدد موعدًا لرفعها، وفقًا لـ"رويترز".

وتخفف السلطنة إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد