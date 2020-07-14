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تبدأ سلطنة عُمان السماح لمواطنيها بالسفر للخارج، لكن بعد تقديم طلب للسلطات بذلك، والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم، بحسب ما ذكر التلفزيون العماني اليوم الثلاثاء.
وأوضح التلفزيون على صفحته على "تويتر" أن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتَي ظفار ومصيرة، دون أن تحدد موعدًا لرفعها، وفقًا لـ"رويترز".
وتخفف السلطنة إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:22 PM
الخضوع للحجر الصحي عند العودةسلطنة عُمان تبدأ السماح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج
تبدأ سلطنة عُمان السماح لمواطنيها بالسفر للخارج، لكن بعد تقديم طلب للسلطات بذلك، والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم، بحسب ما ذكر التلفزيون العماني اليوم الثلاثاء.
وأوضح التلفزيون على صفحته على "تويتر" أن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتَي ظفار ومصيرة، دون أن تحدد موعدًا لرفعها، وفقًا لـ"رويترز".
وتخفف السلطنة إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
، سلطنة عُمان تبدأ السماح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج ،
المصدر : الخليج 365
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