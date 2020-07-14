شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري الأمراض المعدية: جامعة أكسفورد هي الأقرب لتوفير لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور طارق الأزرقي، استشاري الأمراض المعدية، أن جائحة كورونا مستمرة.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن فيروس كورونا لن يتوقف إلا بوجود لقاح.

وأشار إلى أن كل الدول تأمل في الوصول للقاح، وأن جامعة أكسفورد هي الأقرب لتوفيره.