شكرا لمتابعة خبر عن سعد الخثلان يُحذر القادرين من تأجيل فريضة الحج (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذر الشيخ سعد الخثلان من التسويف في أداء الحج في حالة القادرين صحيًا وبدنيًا وتتوفر لديهم الأموال.
واستنكر" الخثلان" عبر برنامج "يستفتونك" من تأجيل البعض لأداء الحج على الرغم من قدرتهم، محذرًا من أنه قد يصيب أحدهم المرض في أي وقت ويمنعون من الحج.
وضرب مثال بأحد الأفراد والذي كان يسكن في مكة وقادرًا إلا أنه كان يؤجل حتى أصيب بمرض يمنعه من الحج، فسأله عن الحكم حينها، موضحًا أنه وكل أحد بالحج له، إلا أنه أمرًا يٌحزن ويُشعر بالحسرة.
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