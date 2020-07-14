شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إسقاط سيارة تالفة من منصة "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضحت الإدارة العامة للمرور الخطوات الواجب اتباعها من أجل إسقاط سيارة تالفة من منصة "أبشر".
وكان أحد متابعي الإدارة على حسابها بموقع تويتر قد تساءل عن إمكانية إسقاط السيارة من حسابه في أبشر.
وأجابت الإدارة بأنه يمكن عمل ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- تسديد المخالفات المرورية
2- إحضار ورقة بيع السيارة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.
واشترطت الإدارة أن تكون الاستمارة سارية حتى يتم إسقاط السيارة من حساب أبشر.
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