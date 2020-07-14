الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم والباحة الأقل

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حيث بلغت درجة الحرارة 47 درجة مئوية، وجاءت الدمام في المركز التاني بـ 46 درجة مئوية. سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حيث بلغت درجة الحرارة 47 درجة مئوية، وجاءت الدمام في المركز التاني بـ 46 درجة مئوية. وسجلت القيصومة 46 درجة ورفحاء 45 درجة، فيما سجلت الرياض ومكة والقصيم 44 درجة مئوية. وجاءت الباحة الأقل في درجات الحرارة بتسجيل 27 درجة مئوية، وخميس مشيط سجلت 32 درجة.

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