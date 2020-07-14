شكرا لمتابعة خبر عن سقوط إشارة مرورية بالطريق الدولي «بيش - الدرب» إثر الغبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):شهدت منطقة جازان موجة غبار كثيفة أدت إلى سقوط إشارة مرورية على الطريق الدولي الرابط بين محافظتَي بيش والدرب، فيما لم ينتج عن سقوطها حوادث حتى هذا الوقت.
وسقطت إشارة مسلية بمحافظة بيش قرب المستشفى العام، وقد باشرت على الفور دوريات المرور لاتخاذ الإجراءات.
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