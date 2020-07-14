شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. لحظة العثور على الجندي المفقود "القحطاني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن أربعة من رجال حرس الحدود من العثور على زميلهم المفقود "القحطاني"، وذلك بعد عدة ساعات على اختفائه.

وكان جنود من حرس الحدود قد عثروا على دورية وسلاح الجندي، فيما ظل الجندي مفقودًا .

وبعد انتهاء عمليات البحث، أصر أربعة من جنود الحرس على مواصلة البحث عنه، حيث تم العثور عليه على بعد 10 كيلو داخل الأراضي الأردنية.