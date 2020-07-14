شاهد .. لحظة العثور على الجندي المفقود "القحطاني"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكن أربعة من رجال حرس الحدود من العثور على زميلهم المفقود "القحطاني"، وذلك بعد عدة ساعات على اختفائه.
وكان جنود من حرس الحدود قد عثروا على دورية وسلاح الجندي، فيما ظل الجندي مفقودًا .
وبعد انتهاء عمليات البحث، أصر أربعة من جنود الحرس على مواصلة البحث عنه، حيث تم العثور عليه على بعد 10 كيلو داخل الأراضي الأردنية.
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