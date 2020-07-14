شكرا لمتابعة خبر عن حائل تسجل أعلى رقم في حالات التعافي من فيروس كورونا بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

كشف تقرير وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا، أن منطقة حائل سجلت أعلى رقم في حالات التعافي بالمنطقة ومحافظاتها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت حائل 681 حالة تعافٍ جديدة، توزعت كالتالي: " 590 حالة تعافِ في مدينة حائل، و 31 حالة في محافظة بقعاء، و 17 حالة في محافظة الشملي، و14 حالة في محافظة الحائط، و 14 حالة في محافظة الشنان، و 8 حالات في محافظة موقق، و 7 حالات في محافظة الغزالة " .

Advertisements

كما شهدت المنطقة ارتفاعًا في حالات الإصابة بالفيروس، بعدد 126 حالة، توزعت كالتالي: " مدينة حائل بواقع 112 حالة، ومحافظة بقعاء 6 حالات، ومحافظة الحائط 4 حالات، ومحافظة سميراء 3 حالات، ومحافظة الشنان حالة واحدة ".