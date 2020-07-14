شكرا لمتابعة خبر عن نظام البيئة الجديد يحظر البيع أو الترويج للموارد الطبيعية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، إنه بموجب نظام البيئة الجديد سيتم تأسيس 5 مراكز بيئية.

وتضمنت المراكز الاتي: (المركز الوطني للأرصاد -المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر-المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي -المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -المركز الوطني لإدارة النفايات).

وينص النظام على حظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة.

ويعاقب النظام كل من يخالف الأحكام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، أوتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح.