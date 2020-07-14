شكرا لمتابعة خبر عن حالة لا يتم فيها إقامة الدعوى الجزائية ضد متعاطي المخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت النيابة العامة الحالة التى لا يتم فيها إقامة الدعوة الجزائية في جريمة تعاطي أو استعمال المخدرات بحق مرتكبها.

وذكرت أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نصت على أن الدعوى لا تقام في جريمة تعاطي أو استعمال المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكبها اذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد أقاربه طالبا علاجه.

وأضافت أنه يشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.