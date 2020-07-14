اخبار السعوديه

حالة لا يتم فيها إقامة الدعوى الجزائية ضد متعاطي المخدرات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن حالة لا يتم فيها إقامة الدعوى الجزائية ضد متعاطي المخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت النيابة العامة الحالة التى لا يتم فيها إقامة الدعوة الجزائية في جريمة تعاطي أو استعمال المخدرات بحق مرتكبها.

وذكرت أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نصت على أن الدعوى لا تقام في جريمة تعاطي أو استعمال المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكبها اذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد أقاربه طالبا علاجه.

وأضافت أنه يشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة لا يتم فيها إقامة الدعوى الجزائية ضد متعاطي المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا