شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يتفاعل مع زوجة ورّطها زوجها في مخالفات مرورية بأكثر من 30 ألف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور، أن التفويض يحمي صاحبه من تسجيل المخالفات المرورية وغيرها عليه.
جاء ذلك في رده على استفسار بشأن إمكانية نقل المخالفات المرورية من الزوجة إلى الزوج، كون الزوج هو من قام بتلك المخالفات وليس الزوجة.
وقال المتسائل: " هل يمكن نقل مخالفات المرور من الزوجة للزوج؛ لأن السيارة باسم أختي وزوجها سجل مخالفات فوق 30.000، ما الحل؟ " .
وتنص الفقرة 3 من المادة 75، لنظام المرور على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها 20 ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال 30 يوماً، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.
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