استشاري أمراض قلب يُحذر: «لا تجلسوا على الكرسي أكثر من 30 دقيقة»

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر استشاري أمراض القلب الدكتور؛ خالد النمر، اليوم الثلاثاء، من الجلوس بشكل متواصل على كرسي لمدة 30 دقيقة. حذر استشاري أمراض القلب الدكتور؛ خالد النمر، اليوم الثلاثاء، من الجلوس بشكل متواصل على كرسي لمدة 30 دقيقة. وقال "النمر" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" : "حتى ولو كنت مشغول...لا يستمر جلوسك على الكرسي أكثر من ٣٠ دقيقه متواصلة!!". وتابع : "بل خذ فترات(بريك قصيرة ومتقطعة)..ومارس النشاط الرياضي الذي تحبه لدقيقة واحدة الأقل". وأضاف: "فقد أثبتت دراسات حديثه ان ذلك يقلل احتمالية الإصابة بجلطة القلب..مقارنةً بمن يستمر لساعات طويله جالساً على الكرسي".

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