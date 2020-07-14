شكرا لمتابعة خبر عن العدل: يحق لصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له من المبالغ المستحقة للعامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، أنه يحق لصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. أوضح برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، أنه يحق لصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن ذلك وفقًا للمادة 88 من نظام العمل. وأضاف : يعد الاتفاق على ألا تحتسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع أو بعض عناصر الأجر التي تكون بطبيعتها قابلة للزيادة أو النقص مثل العمولات والنسب المئوية لثمن المبيعات اتفاقاً صحيحاً.

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