شكرا لمتابعة خبر عن صدور حكم "العدل الدولية" باختصاص "الأيكاو" في نظر الشكوى المقدمة من قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا، اليوم الثلاثاء، بيانًا تؤكد فيه صدور حكماً من محكمة العدل الدولية في لاهاي يتعلق بالاستئناف المقدم من المملكة والبحرين والإمارات ومصر القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.

و عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد على احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة، موضحة أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الايكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.