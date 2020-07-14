شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح سبب إيجابية مسحة المتعافين من كورونا ومدى نقلهم للعدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، السبب وراء ظهور مسحة المتعافين من فيروس كورونا إيجابية رغم تعافيهم. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، السبب وراء ظهور مسحة المتعافين من فيروس كورونا إيجابية رغم تعافيهم. وقال "العبد العالي" إن السبب وراء ذلك هو وجود بقايا من الفيروس والتي تستمر لأسابيع رغم التعافي. وأكد أن الشخص المتعافي في هذه الحالة لن يكون مصدرًا لنقل العدوى للأخرين.

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