شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشثري: يجوز لمريض الكلى أن يجمع صلاتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، أن مريض الكلى الذي يحتاج إلى غسيل، تمر به أوقات حرج وشدة، وبالتالي يعسر عليه تأدية الصلاة في أوقات الغسيل؛ لأنه محتاج لأن يجلس على سريره ويعمل على عملية تقنية الدم.

وأضاف خلال برنامج "فتاوى"، أنه " لا يستطيع أن يصلي في وقت غسيله للكلى، وبالتالي لا حرج في كونه يجمع بين الصلاتين إذا عجز عن أداء الفرائض في وقتها، وكونه يصلي وهو قائم حاضر الذهن أولى من أن يصلي بخلاف ذلك " .

وأشار في سياق آخر، إلى أن "الاستغفار عمل عظيم ومعناه طلب مغفرة الذنوب، ويُستحب للإنسان أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين" ، مضيفًا: " إذا أراد الإنسان أن يبر الوالدين ليحصل على رضا الله وليكسب الأجر والثواب فإنه يقول (اللهم اغفر لوالدي، اللهم اعف عنهما، ونحو ذلك من الأدعية) " .