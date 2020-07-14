هاني الهاشمي: بلازما الدم استخدمت في علاج H1N1 وحاليا لبعض مصابي كورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام الدكتور هاني الهاشمي، على أن بلازما الدم استخدمت في علاج H1N1 و إيبولا .
وقال الدكتور لقناة الإخبارية : حاليا تستخدم بلازما الدم لبعض مصابي فيروس كورونا، حيث يستفيد بها الحالات الحرجة.
وأضاف : استخدام البلازما إحراء أمن وصحي وتتم باللالتزام بالإجراءات الصحية، وبلازما المتعافي تعلاج شخصين لكل شخص.
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