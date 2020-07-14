السعودية: تغريم قنوات "بي إن سبورت" القطرية وإلغاء تصريحها

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، عقوبة بحق قنوات "بي إن سبورت" بسبب ممارساتها الاحتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لإحدى البطولات الأوروبية.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، أنه تم تغريم قنوات "بي إن سبورت" القطرية مبلغ 10 ملايين ريال، وإلغاء تصريحها في السعودية.

وأوضحت، أنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت، فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 التي أقيمت في فرنسا.

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وقالت الهيئة العامة للمنافسة، إن الممارسات تضمنت: إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبارهم على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة "يورو 2016"، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

وتطرق البيان إلى "قيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك". وفق سكاي نيوز

وأوضح، أن هذا يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، "وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة".