«مسام» ينقذ اليمنيين من 1014 لغمًا حوثيًّا جديدًا.. والإجمالي: 173,837

تشمل مضادات للدبابات وذخيرة غير متفجرة..
نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2020م، في انتزاع 1014 لغمًا، منها 62 لغمًا مضادة للأفراد، 266 لغمًا مضادة للدبابات، و686 ذخيرة غير متفجرة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 173,837 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر «مسام» ينقذ اليمنيين من 1014 لغمًا حوثيًّا جديدًا.. والإجمالي: 173,837 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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