أكد أنَّ معه تأشيرة عودة..

أكدت مديرية الجوازات، أنه لا يمكن نقل معلومات جواز السفر والمستفيد خارج المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا خارج المملكة بخروج عودة جواز عندي منتهي، موجود جواز جديد بس ما في موجود رقم جواز جديد في الجوازات». وجاء رد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» كالآتي: «لا يمكن نقل معلومات جواز السفر والمستفيد خارج المملكة». Advertisements اقرأ أيضًا: الجوازات توضح موقف العامل الوافد من السفر بعد تلقيه رسالة بموعد رحيله النهائي للذكور والإناث.. مديرية الجوازات تعيد التذكير بشروط تجديد «هوية مقيم»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الجوازات لمستفيد خارج المملكة: لا يمكن نقل «معلومات الجواز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.