بحوزتهم 37 جهاز جوال بأرقام متنوعة..
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 8 وافدين من الجنسية الباكستانية (في العقدين الثالث والرابع) امتهنوا أساليب نصب واحتيال بادعاءات وهمية عبر رسائل نصية غير موثوقة، تتضمن إيقاف البطاقات البنكية وتحويل الأموال وإجراء سحوبات نقدية.
وأوضح أنَّه تمَّ القبض عليهم وضبط بحوزتهم 37 جهاز جوال بأرقام متنوعة تحوي آلاف الاتصالات ورسائل الاحتيال المتداولة، ومبلغ مالي قدره 25 ألف ريال، وبطاقات صرف آلي متعددة.
وذكر أنَّهم أقروا بما نسب إليهم بحصولهم من المغرر بهم على مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف ريال يوميًا، يتم تحويلها إلى بلادهم، مشيرًا إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
اقرأ أيضًا:
شرطة الرياض تُحرّر أحد المختطفين وتحمي ذويه من الابتزاز.. وتتصدى للعب القمار
شرطة الرياض: الإطاحة بخمسة متورطين في ارتكاب جريمتي سلب بحيَّي الوزارات والبطحاء
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تسقط عصابة الـ8.. امتهنت النصب بـ«الرسائل النصية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.