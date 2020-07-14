بروتوكولات المقاهي: الشيشة تستخدم مرة واحدة في اليوم.. والتعقيم بالبخار

علمت «عاجل» أن الجهات المختصة بمتابعة فيروس كرورنا وافقت مؤخرًا عودة تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي وفقًا لعدد من الضوابط التي تنفرد «عاجل» بنشرها.

وبحسب القرار فإن السماح بتقديم المعسل والشيشة سوف يخضع إلى عدد من الضوابط؛ من أهمها منع دخول العملاء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو دون عمر18 عامًا، مع تطبيق التباعد بين الطاولات لمسافة متر ونص إلى مترين.

كما شددت الضوابط على عدم استخدام الشيشة إلا من قبل شخص واحد فقط، ولا تعطى إلى أي زبون آخر في نفس اليوم مع تقيد صارم بتنظيفها جيدًا قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون من الداخل والمعقمات من الخارج، مع تطبيق التنظيف بالبخار الساخن إن أمكن.

كما دعت البروتوكولات إلى تشجيع العملاء على إحضار الشيشة أو الخرطوم الخاص بهم، مع تقديم خراطيم بلاستيكية كاملة ذات استخدام واحد لهم.