5 أشخاص يحتجزون سودانيًا ويعتدون عليه ويصورون الواقعة قبل ضبطهم بمكة

طلبوا مبلغًا ماليًا من أحد أقاربه لإخلاء سبيله..
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 5 أشخاص (3 مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية)؛ لاحتجازهم مقيمًا سودانيًا والتعدّي عليه بالضرب وتصويره، وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه لإخلاء سبيله.
وأوضحت أنَّ ذلك حدث بعد وجود خلافات مالية سابقة بينهم، مشيرةً إلى أنّه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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