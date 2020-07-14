3 أسباب تفسر موافقة الشورى على تفعيل دور «أخصائي البصريات»

كشفت الدكتورة جواهر العنزي، عضو مجلس الشورى، في تصريحات لـ«عاجل»، عن الأسباب التي قدَّمتها في توصيتها التي وافق عليها المجلس، حول تفعيل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى لدور أخصائي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة.

وقالت العنزي لـ«عاجل»، أنها قدمت ثلاثة مبررات للتوصية تضمنت إقرار منظمة الصحة العالمیة والوكالة العالمیة لمكافحة العمى أنَّ ضعف البصر الناتج عن «العیوب الانكساریة غیر المعالجة» هو المسبب الأول في الإعاقة البصریة على مستوى العالم، كما أثبتت العديد من الدراسات والإحصائیات أنَّ العیوب الانكساریة مسؤولة عن أكثر من نصف حالات الإعاقة البصریة عالميًا أو بما یقدر بأكثر من مئة مليون شخص حول العالم».

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وأضافت العنزي: «عدم تصحيح العیوب الانكساریة لدى الأطفال أقل من 8 سنوات قد یفضي إلى حالات كسل العین وبالتالي إعاقة بصریة غیر قابلة للعلاج، كما أنَّ من مبررات التوصية أنَّ العيوب الانكساریة كقصر وطول النظر یمكن علاجها بشكل كامل من خلال وصف نظارة طبیة للمریض من قبل اختصاصي البصریات».

وتابعت: «هذا یؤكد دوره كخطّ دفاع أولي لمكافحة العمى والإعاقة البصریة على مستوى العالم، وعلى أثر ذلك تمَّ تغییر خطط وسیاسات مكافحة العمى عالمیًا لتتناسب مع الدور المناط لمختصي البصریات الذي من المفترض ألا يقتصر على الدور الإكلینیكي في فحص وعلاج ذوي الإعاقة البصریة بل یتعداه إلى إدارة خطط مكافحة الإعاقة البصریة ودراسة أسبابها ومدى انتشارها».

وتبنت اللجنة الصحية بالمجلس توصية العنزي وأقرّها بعد حصولها على تأييد غالبية أعضاء المجلس .