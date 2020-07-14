وزارة الصحة تكشف حصيلة التعافي الجديدة من كورونا بالمدن والمحافظات والمناطق

تصدرت مدينة الدمام قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 864 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 177560 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

كما تم تعافي 814 في خميس مشيط و590 في حائل و522 في القطيف و509 في بريدة و453 في الطائف و349 في الخبر و222 في مكة المكرمة و208 في أبها و198 في الرياض و182 في عنيزة و167 في الظهران و140 في الجبيل و136 في الرس و134 في صفوى و128 في محايل و121 في الهفوف .

أيضًا، تم تعافي97 في أحد رفيدة و93 في المذنب و92 في حفر الباطن و90 في البكيرية و87 في بقيق و84 في المدينة المنورة و69 في نجران و61 في المبرز و50 في أبو عريش و49 في كل من عيون الجواء والبدائع و47 في الأسياح و42 في كل من تبوك وبيشة و39 في كل من ظهران الجنوب وصامطة وراس تنورة و38 في وادي بن هشبل و36 في بيش و32 في شرورة.

وتم تعافي 31 في بقعاء و30 في كل من جازان والنعيرية و28 في جدة و26 في صبي و25 في كل من سراة عبيدة والخفجي و24 في كل من الحرجة والنماص و22 في رياض الخبراء و18 في ضرية و17 في كل من النبهانية والشملي ووادي الدواسر .

كما تم تعافي 16 في العيون و14 في كل من الشنان وعرعر والحائط والمجاردة و13 في كل من تنومة والعيدابي وأحد المسارحة و12 في كل من عريعرة والمجمعة ومليجة و11 في كل من ينبع وقيا وسلوى وقرية العليا والجفر و10 في كل من الدرب والمحاني ورنية و9 في كل من حوطة بني تميم والخرج.

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وأيضًا تم تعافي 8 في كل من موقق والزل في والمخواة والقيصومة وتربة و7 في كل من بطحاء والقوارة وسكاكا والغزالة والسحن والبشائر و6 في كل من عقلة الصقور والخرمة ورجال المع وبللسمر و5 في كل من الطوال والدائر والمضة والعارضة وبلجرشي والسليل و4 في كل من ثار وحوطة سدير و3 في كل من خباش وبارق والقوز والحناكية والمويه.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 237803، في حين بلغ إجمالي حالات التعا في 177560، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2283 حالة، فيما تمَّ تسجيل 40 حالة وفاة، و7718 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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