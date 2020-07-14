الصحة تعلن أعلى حصيلة يومية للتعافي منذ بداية أزمة كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7718 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، وهو أعلى عدد على الإطلاق للمتعافين منه منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في شهر مارس الماضي.

ووصل العدد الإجمالي لحالات التعافي منذ بداية الجائحة إلى 177560، كما تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 237803، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2283 حالة، فيما تمَّ تسجيل 40 حالة وفاة، و7718 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتصدرت مدينة الدمام قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 864 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ كما جاءت خميس مشيط ثانيًّا بـ814 وتم تسجيل522 في القطيف و509 في بريدة و453 في الطائف و349 في الخبر و222 في مكة المكرمة و208 في أبها و198 في الرياض.

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