السعودية اليوم / تحطم طائرة شحن تابعة للأمم المتحدة في مطار بوسط الصومال



مقديشو 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

أعلن مسؤول صومالي اليوم عن تحطم طائرة شحن تابعة للأمم المتحدة كانت تحمل مساعدات إنسانية في مطار بوسط الصومال ونجاة أفراد الطاقم الثلاثة.

واوضح ان الطائرة التي غادرت من جيبوتي وتحمل مساعدات غذائية لإيصالها إلى النازحين بسبب الفيضانات الغزيرة انحرفت عن مدرج المطار وتحطمت.

// انتهى //

19:32ت م

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