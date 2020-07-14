السعودية اليوم / تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس



تونس 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت في بيانها اليومي أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1087 حالة، واستقر عدد الوفيات عند 50 وفاة.

// انتهى //

19:21ت م

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تونس 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس " كورونا " من بينها واحدة محلية والبقية وافدة من الخارج ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، إلى 1306 حالات مؤكدة.وأوضحت في بيانها اليومي أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1087 حالة، واستقر عدد الوفيات عند 50 وفاة.// انتهى //19:21ت م0207

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