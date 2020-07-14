السعودية اليوم / بلدية القطيف تنفذ أعمال سفلتة لعدد من شوارع وطرقات المحافظة



الدمام 23 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

شرعت بلدية محافظة القطيف في تنفيد أعمال سفلتة شوارع بلدة العوامية، والطريق الرابط بين جزيرة دارين وكورنيش المحيسنيات، وتخطيط الشوارع الرئيسة وطلاء الأرصفة والمطبات الصناعية وخطوط المشاة في حزم أم الساهك، والأوجام.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود البلدية للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر، مشيرا إلى أن البلدية بدأت سفلتة شوارع الجزء الشرقي لحي الثريا في بلدة العوامية بطول إجمالي٩٦٠ متراً، وبمساحة ٨٢٠٠ متر مربع، ومواصلة أعمال الطريق الرابط بين جزيرة دارين وكورنيش المحيسنيات بطول ٩٥٠متراً، وعرض ٦٠متراً، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٥% من جميع الأعمال.

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18:40ت م

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