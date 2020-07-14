السعودية اليوم / لبنان تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 23 ذو القعدة 1441هـ الموافق 14 يوليو 2020م واس

سجّلت لبنان اليوم 32 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 5480 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 37، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1455.

// انتهى //

18:39ت م

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بيروت 23 ذو القعدة 1441هـ الموافق 14 يوليو 2020م واسسجّلت لبنان اليوم 32 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس " كورونا " المستجد، 26 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و6 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2451 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 5480 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 37، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1455.// انتهى //18:39ت م0198

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